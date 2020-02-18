Тбилиси, 18 февраля. Представители оппозиционных партий Грузии, которые протестуют против назначения на пост генерального прокурора страны Ираклия Шотадзе, включили во время выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон. Кадры с заседания транслировал сайт законодательного органа.

Отмечается, что в парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР. Во вторник, 18 февраля, спикер парламента Арчил Талаквадзе выступил с ежегодным отчетом. Позже в Грузии должно состояться голосование за назначение на пост генерального прокурора Шотадзе. Ранее он уже занимал этот пост, но покинул его из-за громкого дела о гибели подростков.

Во врем выступления Талаквадзе в зал пленарного заседания попытались проникнуть представители оппозиционных партий с плакатами и мегафонами. До этого они устроили протест во дворе здания парламента. При этом из мегафонов доносился гимн Советского Союза.

Сам Талаквадзе назвал действия оппозиции символическими, в это время он говорил «о теме оккупации и ошибок прежних властей».

Оппозиционер Ирма Надирашвили рассказала, что советский гимн «является самым подходящим жестом к существующей в стране ситуации». По ее словам, поэтому депутаты приняли решение включить его.

Напомним, Шотадзе ушел в отставку в 2018 году из-за дела об убийстве подростков. Зимой 2017 года из-за множественных ножевых ранений погибли двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе.