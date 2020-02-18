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В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР

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В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР

Тбилиси, 18 февраля. Представители оппозиционных партий Грузии, которые протестуют против назначения на пост генерального прокурора страны Ираклия Шотадзе, включили во время выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон. Кадры с заседания транслировал сайт законодательного органа.

Отмечается, что в парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР. Во вторник, 18 февраля, спикер парламента Арчил Талаквадзе выступил с ежегодным отчетом. Позже в Грузии должно состояться голосование за назначение на пост генерального прокурора Шотадзе. Ранее он уже занимал этот пост, но покинул его из-за громкого дела о гибели подростков.

Во врем выступления Талаквадзе в зал пленарного заседания попытались проникнуть представители оппозиционных партий с плакатами и мегафонами. До этого они устроили протест во дворе здания парламента. При этом из мегафонов доносился гимн Советского Союза.

Сам Талаквадзе назвал действия оппозиции символическими, в это время он говорил «о теме оккупации и ошибок прежних властей».

Оппозиционер Ирма Надирашвили рассказала, что советский гимн «является самым подходящим жестом к существующей в стране ситуации». По ее словам, поэтому депутаты приняли решение включить его.

Напомним, Шотадзе ушел в отставку в 2018 году из-за дела об убийстве подростков. Зимой 2017 года из-за множественных ножевых ранений погибли двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе.

В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР

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Источник: сайт парламента Грузии
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