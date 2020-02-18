Шаповалов назвал похищенных ПНС россиян заложниками ливийского конфликта

К пикетам у здания посольства Ливии в Москве, представленного функционерами триполитанского правительства, присоединился политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов. Ученый мотивировал свое присутствие желанием поддержать российских социологов, незаконно удерживаемых в неофициальной ливийской тюрьме «Митига».

«Считаю важным принять участие в этой гражданской акции, поскольку мы должны знать, что есть граждане России, которые захвачены в других государствах. В последнее время таких действий в отношении российских граждан достаточно много: это люди, которые томятся в американских тюрьмах, наши соотечественники, которые находятся в тюрьмах Украины и два гражданина России, которые захвачены Ливии. Незаконно захвачены. Им инкриминируется вмешательство во внутренние дела Ливии, в президентские выборы, которых нет и в ближайшее время не будет», — рассказал Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН).

Политолог акцентировал внимание на том, что социологи проводили исследования, не имеющие никакого отношения ни к военным действиям, ни к политической сфере — они оказались, по сути, заложниками ливийского конфликта.

«Россияне не участвуют в военных действиях, не поддерживают ни одну из сторон — их действия носят абсолютно гуманитарный, мирный характер. Их действия не подпадают ни под какие ограничения, связанные с пребыванием на территории Ливии. Они там находились абсолютно легально», — утверждает эксперт.

По мнению Шаповалова, мировая общественность должна требовать освобождения и защиты российских граждан у триполитанского «правительства», которое незаконно их задержало. Собеседник ФАН отмечает, что социология — это абсолютно научная, прикладная сфера, которая не связана напрямую с политической деятельностью и ни с какими действиями, которые могут быть инкриминированы в качестве преступлений.

«К сожалению, в Ливии с 2011 года идут военные действия, и несмотря на то, что россияне находились на совершенно законных основаниях и, по сути, не нарушая закон могли находиться в этой стране, тем не менее, в силу вероломных действий, которые были предприняты в их отношении, они оказались жертвами политических репрессий», — считает политолог.

Он убежден, что удерживание россиян структурами ПНС — это одна из форм давления на Россию. Владимир Шаповалов в интервью ФАН выразил предположение, что Саррадж и его сподручные, вероятно, считают, что можно брать заложников и таким образом оказывать влияние на РФ.

«Как известно, Россия активно участвует в разрешении межливийского конфликта и является тем международным посредником, который в наибольшей степени продвинулся по пути разрешения конфликтной ситуации в стране. Что касается западных стран — мы знаем о политике двойных стандартов. Это очень явно проявляется в отношении граждан незападных стран, особенно России. Любые противоправные действия в отношении граждан России в третьих странах на Западе не воспринимают как покушение на права человека. Более того, именно сами западные страны зачастую и захватывают в заложники российских граждан», — отметил Шаповалов.

Напомним, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич ранее инициировал пикеты у здания посольства Ливии в Москве, представленном функционерами ПНС, в поддержку похищенных ливийскими бандфромированиями россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В течение нескольких дней у посольства появляются общественные и политические деятели России с целью обратить внимание на проблему незаконного удерживания российских граждан в неофициальной ливийской тюрьме «Митига».