Москва, 18 февраля. Саммит по правам человека состоится в ближайшее время в Женеве. Россию на мероприятии по непонятным причинам будет представлять юрист признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь.

Эксперты называют выбор организаторов сомнительным, ведь Соболь никогда не занималась правозащитной деятельностью, передает Nation News.

«Это плевок в сторону всех правозащитных сообществ, который свидетельствует лишь об одном — европейской стороне вообще все равно, кого принимать от нас. Может приехать любой проходимец и шарлатан», — считает бывший сотрудник штаба Алексея Навального Виталий Серуканов.

Более того, в Twitter-аккаунте саммита Соболь представлена как «главная оппозиционная фигура» в России, что не соответствует действительности.

«Соболь вообще не в курсе реальной жизни в России. Она не ездит по регионам, не общается с простыми людьми и не спускается до каких-то приземленных человеческих историй», — поделился ее бывший коллега.

По словам экс-соратника Навального, он знаком с юристом ФБК с 2013 года, при этом не замечал, чтобы она занималась деятельностью, хотя бы отдаленно напоминающей правозащиту.

«Любовь Соболь — это социопат, который всегда сторонился любого скопления людей и боялся общаться даже с группами своих сторонников», — пояснил Серуканов.

Он также добавил, что так и не смог узнать, кому же помогла Соболь как правозащитница.

«Я знаю лишь тех, кого Любовь Соболь «посадила» — люди отправились в тюрьмы из-за ее призывов к провокациям. Пересажав людей, она поехала на Кипр кататься на кабриолете», — заявил бывший сторонник Навального.

Серуканов уверен, что доклад Соболь на саммите не будет отличаться объективностью, ведь юрист ФБК едет туда «сгущать краски».