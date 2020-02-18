Режиссер Шипенко раскрыл секрет успеха фильма «Холоп»

Известный российский режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко признался, что на оглушительный успех его фильма «Холоп» повлияло множество самых разных факторов, и ему трудно выделить какой-то один.

Шипенко в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл секрет успеха кинокартины, которая вышла на отечественные экраны 26 декабря прошлого года и стала рекордсменом по сборам.

«Там много факторов, которые повлияли на это, — сказал Шипенко. — Все вместе (актеры, идея...). Когда происходит такой успех, не бывает чего-то одного. Комбинация всех элементов. Значит, все вот так правильно совпало. Все ингредиенты. Совокупность факторов».

Главную роль в фильме сыграл сербский актер Милош Бикович, в последнее время весьма активно снимающийся в России («Отель «Элеон», «Балканский рубеж», «Гранд», «Без границ», «Лед», «Духless-2», «За гранью реальности»).

По словам собеседника ФАН, исполнителя на роль мажора Гриши, однажды попавшего в не совсем привычную для него среду, продюсеры ему не навязывали и не советовали.

«Конечно, сам [выбрал Биковича], — отметил режиссер. — Именно Милоша я видел в этой роли. Практически с самого начала».

Фильм «Холоп», мировая премьера которого, кстати, состоялась на месяц раньше (24 ноября), является рекордсменом в истории российского кинематографа по кассовым сборам.

На данный момент он заработал 3,152 миллиарда рублей, в кинотеатрах его посмотрело уже чуть более двенадцати миллионов зрителей.

До этого таким достижением владела спортивная драма «Движение вверх» (3,044 миллиарда рублей). При этом работу Антона Мегердичева увидело 12,443 миллиона человек.

Клим Шипенко также снял такие кинофильмы и сериалы, как, в частности, «Салют-7», «Тест на беременность-2», «Текст» и «Кто я?». Он — двукратный обладатель премии «Золотой орел» за «Лучший игровой фильм» («Салют-7» в 2018 году и «Текст» в 2020-м) и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм («Салют-7»).