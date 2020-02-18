Ученые определили, сколько нужно гладить кошек, чтобы снять стресс

Вашингтон, 18 февраля. Группа американских ученых смогла опытным путем подтвердить популярное предположение, что человек может избавиться от стресса, если будет гладить кошку.

Чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе, сотрудники Университета Вашингтона провели эксперимент. Они разделили людей-добровольцев на несколько групп и позволили им гладить кошек, чтобы зафиксировать реакцию человеческого организма на общение с пушистыми питомцами.

Первая группа должна была гладить кошек, вторая — смотреть на это, а третья — смотреть на картинки с кошками. Четвертая же группа находилась в изолированном помещении, где не было даже намека на домашних животных.

Оказалось, что у людей из первой группы действительно снизился уровень кортизола (гормон стресса) в крови. Аналогичный эффект, пусть и в меньшей степени, проявляется и во второй группе.

Как именно работает этот механизм, пока неясно, однако ученые смогли установить, сколько времени надо гладить кота, чтобы снизить стресс — 15–20 минут. При этом самой кошке тоже хватает этого времени, чтобы помурчать, пишет Planet Today.

Ранее ученые из Университета Линкольна смогли выделить у кошек пять основных типов личности. Основными личностными типажами оказались: «кот-человек», который принимает активное участие в жизни хозяев, «кот-кот», который предпочитает компанию кошек, «сварливый кот», который очень ценит личное пространство, «любознательный кот», которые постоянно изучают окружающий мир, и «кот-охотник», который склонен демонстрировать свои охотничьи инстинкты.