Пойманная с наркотиками Бочкарева не заплатила штрафы

Москва, 18 февраля. Преображенский суд Москвы оштрафовал актрису Наталью Бочкареву на 30 тысяч рублей за незаконное хранение и употребление наркотиков. По прошествии почти месяца звезда так и не погасила долг.

Актриса была задержана в сентябре прошлого года, когда управляла транспортным средством в Москве. Правоохранители обнаружили у нее кокаин. Против нее завели уголовное дело. Бочкарева получила самое мягкое наказание ― штраф в 30 тысяч рублей. Суд также лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев

В суде представители МВД ходатайствовали о прекращении уголовного преследования Бочкаревой и назначении ей штрафа. На суде дознаватель подтвердил ходатайство и сказал, что Бочкарева загладила вину «путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

Как сообщает kp.ru, актриса до сих пор не выплатила штраф за отказ от медицинского освидетельствования, а также за превышение скорости более чем на 60 км/ч. За звездой числится 48800 рублей долга.

Ранее актриса прокомментировала вынесенный приговор. По ее словам, исход дела не является для нее идеальным, поскольку она до последнего рассчитывала на положительный вердикт по ее делу.