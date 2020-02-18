ПНС Ливии не боится признавать сотрудничество с террористами, надеясь на поддержку Запада

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии уже не скрывает переброску Турцией на ливийскую территорию сирийских террористов. Недавно о сотрудничестве с радикальными исламистами заявил заместитель главаря ПНС Файеза Сарраджа Ахмед Омар Майтыг, попытавшись оправдать это отсутствием поддержки у триполитанского «правительства» со стороны Соединенных Штатов. Такое объяснение выглядело совершенно нелепо, на что обратили внимание даже зарубежные информационные источники.

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) журналист, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что высокопоставленный представитель ПНС Ливии так свободно рассуждает о связях триполитанского режима с сирийскими террористами, переброшенными при помощи Турции в Ливию, поскольку все еще надеется на прикрытие со стороны Запада.

«Понятно, что та террористическая группировка, что называет себя Правительством национального согласия Ливии опирается на то, что в свое время главный спонсор терроризма во всем мире — Соединенные Штаты Америки — добился, что именно эту группировку признали представителем интересов ливийского народа. Разумеется, это была очевидная ложь. Это «правительство» (ПНС Ливии — Прим. ФАН) не имеет никаких юридических полномочий. Подобное заявление заместителя Файеза Сарраджа свидетельствует о том, что ПНС уже не получает помощь от спонсора международного терроризма (США — Прим. ФАН), поэтому сотрудничает с сирийскими наемниками, по-прежнему рассчитывая на поддержку Вашингтона. ПНС Ливии в настоящее время уже нет смысла скрывать свое сотрудничество с террористами, так как об этом уже и так прекрасно знают во всем мире», — объяснил собеседник ФАН.

Примечательно, что ранее уже неоднократно сообщалось о массовой переброске сирийских джихадистов турецкими властями в Ливию, однако международное сообщество продолжало игнорировать подобную дестабилизирующую деятельность Турции. Для перевозки боевиков использовались турецкие пассажирские и военно-транспортные самолеты, которыми заранее подготовленные в специальных лагерях наемники доставлялись в Триполи.

Окружение главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа не пренебрегает привлечением наемников, которые вербуются среди членов различных террористических группировок, запрещенных в РФ, таких как «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1. Не так давно марионеточный режим, захвативший ливийскую столицу — Триполи, всячески отрицал связи с террористами, несмотря на то, что об этом постоянно говорили российские и европейские политики. Теперь уже даже Евросоюз признает, что Анкара, нарушает свои обязательства по мирному урегулированию в Ливии, продолжает осуществлять вербовку боевиков в Сирии, их предварительную подготовку и транспортировку в североафриканскую страну.

Продолжающаяся военная поддержка ПНС со стороны Турции нарушает мирные инициативы, направленные на прекращение кровопролития в Ливии, предложенные Россией и поддержанные Евросоюзом. Из-за того, что ПНС регулярно совершает провокации против военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) под угрозой срыва находится режим прекращения огня, введенный противоборствующими сторонами ливийского конфликта 12 января текущего года. Перемирие стало возможным после призыва российского президента Владимира Путина.

На прошлой неделе представитель суданской разведки в видеоинтервью, опубликованном изданием Free West Media, рассказал, что на севере Судана в специальном тренировочном лагере, организованном террористической организацией «Аль-Каида», проводилась подготовка наемников, завербованных среди местного населения и жителей Сомали, для участия в ливийском конфликте на стороне ПНС. По данным экс-разведчика суданского мухабарата, пожелавшего остаться неназванным, в общей сложности там было обучено не менее 1000 новоиспеченных бойцов вооруженных бандформирований Файеза Сарраджа, но их могло быть гораздо больше.

1 Организация запрещена на территории РФ.