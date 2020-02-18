Путин почтит память Собчака в Петербурге

Москва, 18 февраля. Президент России Владимир Путин 19 февраля посетит Петербург и примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака. Об этом сообщили в Кремле.

«Девятнадцатого февраля в Санкт-Петербурге президент России Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента РФ отметили, что Путин возложит цветы к памятнику первому мэру Петербурга на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Дирижировать будет художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.

Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года. Он возглавлял город в течение четырех лет. Скончался 19 февраля 2000 года во время рабочей поездки в Калининград. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.