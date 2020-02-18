Взрыв прогремел в Дамаске, есть раненые

Дамаск, 18 февраля. Мощный взрыв прогремел в сирийской столице, есть раненые. Об этом во вторник сообщило государственное телевидение Сирии.
Согласно информации канала Ikhbariya, взрывное устройство сдетонировало в районе автобусной станции. Отмечается, что в результате взрыва пострадали мирные граждане.
Как отмечает Press TV, в результате взрыва могут быть жертвы. В настоящее время другие подробности не приводятся.
Casualties reported as #explosive device goes off near bus station in #Damascus#BREAKING pic.twitter.com/eqMwBaiDGL— Press TV (@PressTV) February 18, 2020