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Взрыв прогремел в Дамаске, есть раненые

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Взрыв прогремел в Дамаске, есть раненые

Дамаск, 18 февраля. Мощный взрыв прогремел в сирийской столице, есть раненые. Об этом во вторник сообщило государственное телевидение Сирии.

Согласно информации канала Ikhbariya, взрывное устройство сдетонировало в районе автобусной станции. Отмечается, что в результате взрыва пострадали мирные граждане.

Как отмечает Press TV, в результате взрыва могут быть жертвы. В настоящее время другие подробности не приводятся.

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