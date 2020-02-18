В Минкультуры назвали долгожданным поручение о «Земском работнике культуры»

Москва, 18 февраля. Поручение президента России Владимира Путина представить предложение о целесообразности создания программы «Земский работник культуры» является долгожданным. Такое мнение озвучила замминистра культуры Ольга Ярилова, передает корреспондент Федерального агентств новостей.

«Действительно мы получили долгожданное поручение. () Нас поддерживают все субъекты Российской Федерации. Мы видим абсолютную целесообразность в этом вопросе», — сказала Ярилова, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской о позиции министерства относительно программы.

Предстоит совместная, очень большая работа, уточнила замминистра.

«Нам нужно все проанализировать: четко понимать, каких специалистов не хватает в большей степени, какие преференции мы можем для них предусмотреть, что мы сделаем на федеральном уровне, а что мы оставим все-таки на уровне субъекта Российской Федерации», — указала она.

«Впереди задача очень большая, но выполнить мы ее должны очень быстро», — заключила Ярилова.

Ямпольская, в свою очередь, пообещала оказать министерству всю необходимую помощь в подготовке программы