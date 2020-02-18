Советник главы ЛНР рассказал, как ВСУ готовились к провокации в Донбассе

Вооруженные силы Украины в ходе боестолкновения с силами ЛНР понесли потери в «серой зоне» — на нейтральной территории; украинский Генштаб намеренно готовил вооруженную провокацию. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Обострение в Донбассе

Киев обвинил Народную милицию ЛНР в том, что утром во вторник, 18 февраля, по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины был открыт артиллерийский огонь. С соответствующим заявлением выступил на брифинге Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.

По его словам, все украинские позиции находятся под контролем Вооруженных сил Украины, среди солдат есть погибший и раненые.

«В результате артиллерийского обстрела и штурма позиций Объединенных сил один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены», — сказал начальник украинского Генштаба.

«Однозначная провокация»

Как отметил Родионов Мирошник, то, что произошло в районе населенного пункта Голубовский и на близлежащей линии соприкосновения — это однозначная провокация. Все события проходили под наблюдением целого пула украинских СМИ, которых подтянули к этому участку, и они ждали обострения, обратил внимание дипломат ЛНР.

«Оно (провокация, — Прим. ФАН) однозначно планировалось руководством ВСУ. Уже начальник Генштаба Украины подтвердил, что их погибший или погибшие находятся в «серой зоне» — в межпозиционном пространстве. Какой оборонительной деятельностью он занимался на нейтральной территории и теперь его тело ВСУ хочет забрать?! Более 70 прилетов на стороне ЛНР в поселках и пригороде Кировская уже зафиксированы, есть разрушения и есть раненый житель одного из поселков. Когда стремятся к миру, не готовят провокации и не расстреливают поселки из тяжелой артиллерии», — заключил Родион Мирошник.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обострение в Донбассе — «провокация» и «попытка сорвать мирный процесс». Он добавил, что курс Киева на прекращение войны якобы остается неизменным, однако Украина готова дать отпор «любым проявлениям агрессии».

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.