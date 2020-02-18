Сирия, 18 февраля. Сирийская армия обнаружила склад оружия, брошенный боевиками при отступлении из Алеппо. На север Ракки к аэропорту в Ат-Табке направлен конвой подкрепления российской военной полиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: на юге Алеппо нанесли удар по укреплениям «Хайят Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: к западу от города Алеппо зачистили склад оружия незаконных бандформирований, в Идлибе открыли огонь по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» и ответили на провокацию боевиков в Латакии.

Турецкая армия и союзные силы: направили к наблюдательным пунктам на юге Идлиба конвой подкрепления из 300 единиц техники.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявила о разрушении штаба сирийской армии в Идлибе в результате ракетного обстрела.

Провинция Латакия

В горных районах на северо-востоке провинции возобновлены боевые действия правительственных сил. В ответ на провокации со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация) подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь из артиллерии по укреплениям боевиков у деревни Ат-Туффахия. В настоящее время информация о потерях в живой силе и боевой технике не поступала.

Провинция Алеппо

У высот гор Кабтан и Шейх-Баракат отряды «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» обстреляли из противотанковых ракетных установок позиции сирийской армии и союзных сил, о чем сообщает оппозиционное агентство Step News. Позднее подконтрольные боевикам медиаресурсы распространили сообщения о полном разрушении полевого штаба в результате попадания ракеты. Подтверждений со стороны официальных СМИ не поступало.

У деревни Дарат-Изза правительственные силы также нанесли удар по местам дислокации боевиков, как сообщает источник в сети Twitter (Hbkh_aaba). ВВС Сирии атаковали расположения боевиков у поселений Ад-Дана и Атариб, как передает военный источник (Y.N.M.S).

По информации агентства SANA, в окрестностях города Кафр-Наха инженерные подразделения сирийской армии провели очередной этап работ на территориях, освобожденных от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным корреспондента агентства, военнослужащие обнаружили и зачистили склад с боеприпасами и оружием, которое боевики бросили при отступлении в ходе продвижения сирийской армии на западе провинции. Большая часть изъятого вооружения произведена в США.

Провинция Идлиб

Турецкий военный конвой из 300 грузовых автомобилей, перевозивших военную технику, боеприпасы и материально-техническое обеспечение, утром прошел через погранпереход «Кафр-Лусин». Как сообщает новостной портал Muraselon, колонна направилась на юг провинции к наблюдательным пунктам ВС Турции. Ранее СМИ сообщали о переброске в Сирию за последние две недели свыше двух тысяч единиц турецкой бронетехники и отрядов спецназа.

Как передает новостной портал Baladi News, ВВС Сирии атаковали позиции боевиков в горах Аль-Арбейн и повторно нанесли удары по местам дислокации боевиков у деревни Сармин. Подразделения сирийской армии ведут огонь по позициям вооруженных группировок у населенного пункта Маарнд.

Провинция Ракка

Российская военная полиция направила подкрепление к базе у города Ат-Табка. По данным агентства Euphrates Post, конвой из пяти бронированных автомобилей и грузовиков покинул утром поселок Маскана на востоке Алеппо и прибыл в район аэропорта Ат-Табка на трассе М-4. Отметим, что подкрепления направлены в регион после возобновления совместного патрулирования в зоне операции «Источник мира». С 5 февраля турецкие военные не прибывали на маршрут патрулирования. В качестве официальной причины этого Анкара называла неблагоприятные погодные условия.