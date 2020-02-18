Коммунальщики развенчали мифы об уборке «невидимого снега» в Петербурге. ФАН-ТВ

Зима в этом году для ряда регионов России, в том числе и Петербурга, выдалась по-европейски бесснежной. Чем занимаются коммунальщики в такое время года, для многих граждан неясно.

Не так давно в Интернете и социальных сетях стали появляться ролики и посты, в которых сотрудники дорожных предприятий Петербурга производят, на первый взгляд, непонятные манипуляции по очистке улиц.

В Комитете по благоустройству отметили, что даже когда снега нет, работы хватает. В основном дорожникам приходится бороться с грязью, пылью и мусором, который разносит ветер.

«Уборка города производится круглые сутки, 24 часа. При любой погоде всегда скапливается грязь, всегда нужно что-то убирать, как дома хозяйка убирает, так и здесь нужно все убирать и убирать постоянно. Грязь с машин, газонов — ее нужно зачищать. Не будем убирать, значит город зарастет большой грязью. Реагентом мы не пользуемся, у нас пескосоляная смесь, все что закуплено, все на складах и остается на следующие зимние периоды. Если в этом году зимы не будет, останется на следующий зимний период», — рассказал Альберт Игнатенко, директор государственного унитарного дорожного предприятия «Путь».

Всего в сутки на улицы города выходит 500 единиц техники, более полутора тысяч единиц (1797) было заготовлено к этой зиме, однако в такую погоду более востребован механический труд рабочих.