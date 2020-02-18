Дублершу Николь Кидман и Кэмерон Диаз застрелили в США

Москва, 18 февраля. Бывший муж застрелил актрису и каскадера Шерил Сандерс в округе Грин в американском штате Огайо.

Женщина была застрелена вместе со своим нынешним супругом Ричардом Ридом. Убийство совершил Линдси Данкан. Об этом пишет Independent.

Линдси Данкан вызвал на место сотрудников полиции и рассказал, что пара устроила «засаду» ему и его новой жене Молли, когда те возвращались домой.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. В полицейском отчете предварительной причиной происшествия названо «убийство в целях самообороны». Близкий друг пары Адриан Кинг поделился с журналистами, что Шерил намеревалась встретиться с экс-супругом, чтобы решить вопрос по поводу оплаты учебы колледжа их дочерей.

Отметим, Шерил Сандерс была каскадером у Николь Кидман, Сандры Буллок и Кэмерон Диаз.

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