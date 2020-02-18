Янукович назвал обнадеживающей политику Зеленского

Москва, 18 февраля. Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам в шестилетнюю годовщину расстрелов на Майдане. Письмо опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

По словам Януковича, «массовые убийства в центре Киева стали кульминацией борьбы за «светлое» будущее Украины». Экс-глава государства отметил, что для большинства украинцев Майдан обернулся страшной трагедией, которая «открыла черную страницу истории» страны.

«Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на Майдане и, не задумываясь над последствиями, перенесли его в Донбасс», — подчеркнул Янукович.

Радикалы присвоили себе монополию на правду, они оправдывают убийц и преступников, уверен политик. Янукович отметил, что экс-президент страны Петр Порошенко использовал конфликт в обществе для прикрытия коррупции и мародерства.

При этом Янукович считает, что ситуация улучшилась с приходом Владимира Зеленского.

«Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране», — подчеркнул Янукович.

Экс-президент Украины призвал новые власти страны ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу.

Напомним, сторонники евроинтеграции Украины заняли площадь Независимости в центре Киева в ноябре 2013 году сразу после того, как правительство Николая Азарова сообщило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В ходе столкновений 20 февраля 2014 года погибли более 100 человек. Пришедшие в результате госпереворота киевские власти возложили ответственность за организацию расстрела на бывшее руководство Украины, однако факты свидетельствуют о том, что расстрел был организован зачинщиками Майдана и оппозицией.