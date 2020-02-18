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ПНС Ливии отвергло инициативу ЕС о создании комиссии для соблюдения оружейного эмбарго ООН

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ПНС Ливии отвергло инициативу ЕС о создании комиссии для соблюдения оружейного эмбарго ООН

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии выступило против создания военной миссии Евросоюза, основной функцией которой должен стать мониторинг за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии.

По мнению триполитанского правительства, решение о создании европейской военной комиссии якобы поддерживает одну из сторон.

ПНС заявляет, что видит в подобных инициативах со стороны Европы поддержку Халифы Хафтара, однако на деле создание военной комиссии беспокоит Сарраджа из-за поставок оружия из Турции. Таким мнением с Федеральным агентством новостей (ФАН) поделился востоковед и публицист Андрей Онтиков.

«ПНС пошло на попятную из-за поставок оружия (в Триполи — Прим. ФАН) — из этого уже даже особого секрета не делается. Буквально несколько минут назад я ознакомился с заявлением Сарраджа, где он официально признал присутствие сирийских боевиков в рядах тех вооруженных формирований, которые сражаются на их (ПНС — Прим. ФАН) стороне. Вдобавок идет оружие, и естественно, мониторинговая миссия Сарраджу ножом по сердцу будет, потому что у него и так положение не особо хорошее — он сильно зависим от этих поставок, чтобы хоть как-то сдерживать наступление Хафтара», — утверждает Онтиков.

ПНС Ливии отвергло инициативу ЕС о создании комиссии для соблюдения оружейного эмбарго ООН

Эксперт напоминает о достигнутых на встрече в Германии договоренностях, которые, он убежден, были явно в пользу фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА). Речь шла о необходимости формирования признанного парламентом правительства, создания единых вооруженных сил и прочих пунктов, во многом дублирующих Схиратские соглашения.

«Если брать историю ПНС с момента его создания и заканчивая сегодняшним днем, то все их действия шли вразрез со Схиратскими соглашениями и, конечно, с теми итогами, которые были оговорены в Берлине. Эти заявления со стороны триполитанского правительства — это не обида, не ревность. Просто реальность такова, что ПНС Ливии изначально не выполняло международные договоренности», — заключил Андрей Онтиков.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о провокациях со стороны ПНС Ливии. Боевики, поддерживающие триполитанское правительство, атаковали ЛНА на направлении Ар-Раваджих. В сообщении также упоминалось о захвате пленного сирийского боевика-снайпера после отражения наступления ПНС.

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