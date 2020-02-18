МИД РФ выразил несогласие с резолюцией СБ ООН по Ливии

Москва, 18 февраля. Россия настоятельно убеждала коллег в СБ ООН не торопиться с принятием резолюции и добиваться согласия ливийских сторон с результатами берлинской конференции, однако авторы документа проигнорировали рекомендации. Об этом сообщается во вторник на сайте МИД России.

Как подчеркнули в дипломатическом ведомстве, финальный документ содержит множество «несбалансированных положений», а также предусматривает возможность введения рестрикций за «неисполнение того, чего еще нет».

Несмотря на несогласие с текстом резолюции, российская сторона продолжит работу с ключевыми участниками ливийской ситуации, «настраивая их на скорейшее достижение постоянного перемирия», говорится в комментарии МИД.

Напомним, в тексте принятой СБ ООН резолюции, в частности, указывается, что Совбез ратифицирует итоги берлинской конференции по Ливии, а также подтверждает необходимость прекращения огня в африканской стране при первой же возможности без предварительных условий. Уточняется, что физические и юридические лица, которые оказывают поддержку действиям, угрожающим миру, стабильности или безопасности Ливии, могут подвергнуться санкциям.

По окончании голосования постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва не смогла поддержать итоговый документ СБ ООН по Ливии по причине неготовности ее выполнения самими ливийцами, сообщал RT.

Москва настаивает на примирительной позиции и поддерживает ливийское урегулирование. РФ неоднократно призывала мировое сообщество учитывать мнение ливийских граждан, но интересы ливийцев продолжают игнорироваться вопреки призывам и рекомендациям.