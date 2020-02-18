Сирийская армия сжимает кольцо вокруг террористов в Большом Идлибе

Кольцо сирийской армии в Идлибе сжимается, все ближе приближая победу над террористами. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) в рамках военной операции «Заря в Идлибе» с 19 декабря по 17 февраля освободили свыше 2 тысяч квадратных километров территорий в провинциях Алеппо и Идлиб.

Менее чем за два месяца, с учетом прекращения боевых действий на несколько дней в рамках перемирия, сирийские правительственные силы смогли добиться серьезных успехов в освобождении Большого Идлиба от террористических подразделений, засевших в этом районе.

Освобождение провинций Алеппо и Идлиб

Первая фаза операции «Заря в Идлибе» началась еще в начале мая прошлого года при активном содействии военной авиации Воздушно-космических сил РФ в Сирии. В результате за несколько недель были освобождены стратегически важные города: Кафр-Набуда, Калаат аль-Мадик и Хан-Шейхун и ряд других населенных пунктов.

Второй этап антитеррористической операции в этом районе начался 19 декабря 2019 года и продлился до введения режима прекращения огня 12 января согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговоров представителей России и Турции. Однако боевики отказались соблюдать перемирие, регулярно атакуя позиции сирийской армии и мирного населения, особенно в западных кварталах города Алеппо.

После многочисленных случаев нарушения перемирия со стороны боевиков, сирийская армия 16 января была вынуждена возобновить операцию «Заря в Идлибе», продолжив освобождение территорий своей страны от террористов, добившись значительных успехов в этом: взяв под контроль города Маарет ан-Нуман, Серакиб и полностью зачистив от террористов западные предместья Алеппо.

Темпы освобождения сирийских провинций на северо-западе

Федеральное агентство новостей обсудило ситуацию в Большом Идлибе с военным обозревателем газеты «Комсомольская правда», полковником в отставке Виктором Баранцом.

«Сейчас кольцо сирийской армии вокруг Идлиба сжимается, что также сказывается и на темпах продвижения вперед. Но очень серьезно на это влияет такой фактор, как турецкая армия в этом регионе. Она стала тормозом для более успешного наступления сирийцев. Нужно отметить и то, что раньше предполагалось, что в Идлибе засело около 2-3 тысяч боевиков. Однако позже стало известно, что подразделения террористов насчитывают от 20-30 тысяч боевиков. Это достаточно серьезный гадюшник, по сути размером с две армии, пусть и по-разному вооруженных», — рассказывает Баранец.

Боевые способности Сирийской арабской армии

Виктор Баранец отмечает, что за годы гражданской войны правительственная армия Сирии заматерела и научилась воевать. Конечно, считает военный обозреватель, это не самая боеспособная армия, но это воюющая армия, которая контролирует уже 90% национальных территорий.

А ведь еще несколько лет назад, до просьбы Дамаска к России помочь в борьбе с террористами, боевики запрещенного в РФ «Исламского государства»1 контролировали 70% территории Сирии. Сегодня же сирийская армия контролирует почти всю страну. Остался лишь один кратер террористов – Идлиб.

Террористы в Большом Идлибе

Фактически крупнейшей группировкой боевиков в Идлибе является «Хайят Тахрир аш-Шам», которая представляет собой выходцев из запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1. Впрочем, на территории Большого Идлиба встречаются и другие запрещенные в РФ террористы, например, боевики «Исламской партии Туркестана» и «Аль-Каиды»1.

Присутствует в регионе и «Сирийская национальная армия» (СНА), которая стала попыткой Турции обелить группировки, входившие ранее в «Свободную сирийскую армию» (ССА). Боевики СНА находятся прямо на зарплате Анкары, чего не стесняются. Другие же бандформирования, в том числе которые были упомянуты выше, также тесно сотрудничают с Турцией в этом регионе – Анкара предоставляет террористам не только деньги, но и оружие.

Противодействие Турции уничтожению радикальных исламистов

Несмотря на открытую помощь террористам, Турция пытается выдать радикальных исламистов за некую «умеренную оппозицию», которой в Сирии и вовсе не существует. Ряд стран Запада, в особенности Турция и США, разочарованы, что их замысел по Сирии не осуществился. И в итоге Россия перехватила стратегическую инициативу. Многочисленные обвинения Турции в адрес Сирии выглядит довольно нелепо, поскольку Анкара самостоятельно игнорирует собственные обязательства в рамках сочинских соглашений, которые касались и разграничения боевиков.

«События в Сирии сейчас вступают в новую фазу и боевые действия принимают новую окраску. И значительную линию в это вносят Турция. И давление Анкары усиливает напряжение не только в отношениях с Дамаском, но и с Москвой. Получается, что сирийская армия уничтожает террористов, а Турция и США встают на их защиту. Россия имеет доказательства, что террористы получают постоянное пополнение от Турции», —говорит Баранец.

Успех Сирии в Алеппо

Несмотря на политическое и дипломатическое противодействие Турции борьбе сирийской армии с террористами, подразделения САА добиваются значительных успехов не только в провинции Идлиб, но и в провинции Алеппо.

Вчера сирийские власти сообщили о полном контроле над городом Алеппо впервые за 8 лет, с момента захвата этого мегаполиса боевиками в 2012 году. Для Сирии это стало значимым событием, которое жители Алеппо отмечали с размахом. Освобождение западных районов города и населенных пунктов по этому направлению позволит избавить мирных жителей от регулярных обстрелов со стороны террористов.

«Алеппо второй по важности город в Сирии – один из ключевых экономических центров, лежащий на пути пересечения транспортных маршрутов. В Алеппо огромное население по меркам страны. Этот город для Сирии – то же самое, что Ленинград для Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Алеппо имеет принципиально важное значение для сирийцев, а также для исторической памяти и сохранения всемирного культурного наследия», — считает собеседник ФАН.

Перспективы освобождения Большого Идлиба

Сейчас правительственные силы Сирии продолжают вести антитеррористическую операцию в Большом Идлибе. В планах Дамаска взять контроль над стратегически важными пунктами в ближайшее время.

«Сейчас тенденция складывается такая, что сирийская армия маленькими шагами, но движется вперед. Конечно же, хотелось бы, чтобы территория страны уже быстрее была освобождена, а военный кризис все же перешел в политическую плоскость. И Россия всяческие способствует такому исходу событий. Дорога к полному миру еще длинная и работы в этом направлении, понятное дело, много», — заключает Баранец.

1 Организация запрещена на территории РФ.