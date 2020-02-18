Доктор Мясников рассказал об угрозе человечеству «страшнее атомных бомб»

Москва, 18 февраля. Люди привыкли бояться атомного оружия, хотя главная угроза исходит не от него, а от свиней, уток, летучих мышей, обезьян и верблюдов, способных переносить опасные вирусы. Такое заявление во вторник сделал известный российский врач Александр Мясников, комментируя распространение китайского коронавируса.

По его словам, вероятность атомной войны на самом деле крайне низкая, а вот мутация вирусов, которые переносят животные, действительно ставит человечество под угрозу. Если патогенный вирус перейдет к человеку, то в дальнейшем он будет передаваться от человека к человеку без участия животных и птиц.

«Печальный вывод: если от свиней, уток, летучих мышей вырвется к человеку новый неизвестный вирус, то остановить его будет нельзя. Те противовирусные препараты, что сегодня есть, могут лишь облегчить состояние, но не оборвать эпидемию», — пишет доктор Мясников в Telegram.

Специалист также отметил, что на сегодняшний день человечество к такой пандемии не готово. У него нет четкого плана действий на случай подобных ситуации и мощной материальной базы. Страны должны обладать стратегическим запасом медицинских масок и аппаратов искусственного дыхания, а в каждом регионе должны больницы, готовые принять зараженных.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В феврале Всемирная организация здравоохранения провела форум в Женеве, на котором впервые дала официальное название новому коронавирусу — COVID-19.

По мнению китайских ученых, вероятной причиной распространения коронавируса нового типа стали летучие мыши, которые являются элементом китайской кухни.