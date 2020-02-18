Царев объяснил, как ДНР и ЛНР отвечают на провокации ВСУ в Донбассе

Известный украинский политик, экс-спикер парламента Новороссии (конфедерации Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР) Олег Царев категорически опроверг заявление Киева, что в обострении в Донбассе якобы «виновны» Россия и армия ЛНР.

Ранее пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) Украины заявила, что якобы вооруженные силы ЛНР начали наступление на линии разграничения в Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Украинские СМИ тут же подхватили эту новость, традиционно обвинив Россию в «агрессии». Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг причастность Москвы к последним событиям в Донбассе.

По утверждению ООС, атака началась утром 18 февраля, при этом армия ЛНР якобы применила вооружения, запрещенные минскими соглашениями. Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим срочно собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Комментируя эту информацию Федеральному агентству новостей, Олег Царев заявил о своей абсолютной уверенности, что Народная милиция ЛНР не могла первой спровоцировать обострение ситуации. Политик также подчеркнул, что Москва к происходящему не имеет никакого отношения, а причины очередного обострения нужно искать в Киеве.

«Бойцы ЛНР и ДНР жалуются, что с них очень жестко и серьезно спрашивают, если они — даже в ответ на обстрелы — открывают огонь по позициям ВСУ. Даже если бойцы ДНР и ЛНР, когда по ним стреляют, пытаются отстреливаться, они получают очень серьезные замечания от своего руководства. Я знаю, насколько высокая дисциплина в рядах армий республик Донбасса, и у меня нет никаких сомнений, что никто из ЛНР и ДНР не мог самостоятельно начать какие-то обстрелы территории, которая для многих бойцов является родным домом. В рядах вооруженных сил ДНР и ЛНР воюют в том числе ребята с оккупированных ВСУ территорий Донецкой и Луганской областей. Поэтому, когда стреляют Вооруженные силы Украины, они стреляют по чужой для них территории, а бойцы ДНР и ЛНР — вынуждены отвечать, стреляя по своей. Поэтому они отвечают на провокации только в крайних случаях, когда уже не ответить нельзя», — подчеркнул Олег Царев.

Власти Луганской Народной Республики обвинили украинские войска в обстреле жилых кварталов населенных пунктов Донбасса, в результате которого пострадали дома, а жители вынуждены были спасаться в бомбоубежищах. Операция Киева против республик Донбасса идет с 2014 года, жертвами противостояния стали десятки тысяч человек, сотни тысяч мирных жителей вынуждены были покинуть родные места. Москва неоднократно заявляла, что РФ не является стороной противостояния на востоке Украины.