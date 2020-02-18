Германия боится ввести санкции против США и Турции за военные преступления в Сирии

Недостоверные заявления о так называемых «военных преступлениях» очень часто выступают в современном западном обществе в качестве важного предлога для осуществления вооруженной агрессии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Недовольство ХДС

К максимальному экономическому и политическому давлению на Российскую Федерацию с целью прекращения антитеррористической операции в Сирии призвал представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС), председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

«Если преступления продолжатся, в отношении России должны быть введены санкции», — заявил немецкий политик.

По его словам, российские ВКС якобы наносят удары по мирным жителям.

«Уничтожение террористов — военное преступление?»

Как отметил политолог Владимир Карасев, военная операция Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС направлены исключительно против террористических формирований.

«Он может ввести санкции только против своего сожителя. С каких пор немцы стали интересоваться делами суверенной Сирии? Армия России выполняет свою миссию в соответствии с договоренностями с законным правительством Сирии. Уничтожение террористов немецкий политик считает военным преступлением? Может быть, у главы комитета бундестага предки служили в войсках СС? Или это начало немецкого обострения перед приближающейся годовщиной Великой Победы СССР над Германией? Может, он санкции и американцам устроит?» — задался вопросом политолог.

Санкции против США

Политический аналитик Владимир Соловейчик обратил внимание, что политика немецких правых консерваторов (именно так в плане идейно-политических позиций нужно квалифицировать Христианско-демократический союз) в целом и линия депутата бундестага от ХДС Норберта Реттгена, в частности, направлена против России и ее союзников. И это касается не только событий в Сирии, но и на Украине, вопроса о признании итогов крымского референдума 2014 года и так далее.

«Члены правящей в Германии коалиции ХДС/ХСС, в отличие от своих партнеров из СДПГ, всегда шли в фарватере американской внешней политики, в том числе и в вопросе антироссийских санкций. Поэтому немудрено, что депутат Реттген грозит РФ их очередным ужесточением. Хотя и прекрасно знает, насколько вредны эти санкции для немецкой промышленности, во многом живущей за счет российских заказов», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, недостоверные заявления о так называемых «военных преступлениях» очень часто выступают в современном западном обществе в качестве важного предлога для осуществления вооруженной агрессии. Такое было накануне ударов НАТО по Сербии в 1999 году, такое было перед вторжением США в Ирак. Тут депутат Реттген не оригинален, уверен эксперт.

«Очевидно, что геополитическая ориентация ХДС мешает ему сделать трезвый анализ первопричин обострения ситуации в Идлибе, вызванного действиями администрации США и союзной ей в этом вопросе турецкой военщины. Вот и обвиняет совершенно бездоказательно нашу страну в том, в чем виноват турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и стоящий за его спиной президент США Дональд Трамп. Понятно, что предложить ввести санкции против США и Турции политик из ХДС не может и боится, отсюда — и перевод стрелок на Россию. В этой позиции ярко видно все двуличие немецких властей, которые даже вопреки интересам свой страны и немецкого народа тупо следуют в фарватере своих союзников по НАТО в лице Эрдогана и Трампа», — заключил Владимир Соловейчик.

С 19 декабря САА проводит военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб Вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора. Боевики несколько раз обстреляли их.