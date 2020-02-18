Оружие, наркотики и тибетские притчи нашли у организаторов секты «Орден Пути» в Петербурге

Сотрудники МВД и Центра «Э» провели обыски у руководителей центра психотренинга «Мастерская намерения» и оккультной организации «Орден Пути» в Петербурге. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в силовых структурах, действия силовиков были направлены на пресечение деятельности сект, которая напрямую угрожает психическому и физическому здоровью их членов.

Целью незаконных организаций было получение финансовой выгоды. В отношении руководителей сект было возбуждено уголовное дело о завладении обманным путем денежных средств граждан на общую сумму более 10 млн рублей по статье УК РФ «Мошенничество».

Обыски прошли дома у фигурантов, а также в местах проведения тренингов и оккультных обрядов. На кадрах видно, что в помещении находится много принадлежностей для проведения ритуалов. Широкое разнообразие лекарственных препаратов и инструментов, а также шприцы и наркотики дают основание предполагать, что участникам секты мог быть нанесен серьезный психический и физический вред здоровью. Также правоохранительные органы обнаружили большое количество клинков, которые могли применять для различных жертвоприношений. В шкафах были найдены книги религиозной тематике, а также тибетские притчи.

Силовикам удалось узнать, что координировал работу сект гражданин Прибалтики Руководители незаконной организации под видом духовного очищения и посредством искусственного создания гипнотических состояний предпринимали попытки по завладению чужим имуществом и деньгами своих жертв.