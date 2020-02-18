В ЛНР рассказали, как ОБСЕ вынудила ВСУ прекратить наступление в Донбассе

Луганск, 18 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское после прибытия в этот район наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом во вторник сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, международные наблюдатели оперативно отреагировали на сообщение об обстреле населенного пункта ЛНР со стороны украинских военных. Кроме того, по его словам, на данном этапе наблюдатели обследуют территорию при помощи дронов.

«Умелые действия наших защитников и оперативное прибытие сотрудников миссии в район обострения ситуации способствовали прекращению этой кровавой провокации украинских оккупантов», — подчеркнул представитель военного ведомства республики, объяснив, как ОБСЕ вынудила ВСУ прекратить обстрел.

Также в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны киевских военных.

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что ВСУ нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР, чтобы эвакуировать погибших диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию поселка Голубовское.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона систематически нарушает взятые на себя обязательства.