Лукашенко надеется на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»

Минск, 18 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным заявил, что надеется на договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщает во вторник агентство Sputnik Беларусь.

По данным издания, белорусский лидер поблагодарил Сечина за его визит в столицу республики и выразил желание обсудить с ним ситуацию в российско-белорусских отношениях в нефтяной отрасли. По словам Лукашенко, Минску «хотелось бы полной ясности».

«Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», — отметил белорусский глава.

Он также обратил внимание на то, что в прошлом году компания поставила и переработала в Белоруссии 50% нефти, которую государство покупало в Российской Федерации. Глава «Роснефти» также отметил настрой на плодотворную и конструктивную работу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог между Путиным и его белорусским коллегой будет продолжаться. Кроме того, по его словам, на данном этапе продолжается контакт белорусских коллег с компаниями-поставщиками нефти.

Российская сторона с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), переработка на них нефти была значительно снижена.