Москва, 18 февраля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит переименовать партию «Слуга народа» в «Слуга Бандеры», если она не поддержит отмену амнистии преступников, устроивших госпереворот в 2014 году. С таким предложением к украинскому политику обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Владимир Александрович, хватит уже играть в князя государства бандеровского! Вы же сами вставали на колени перед украинцами. Ваша партия «Слуга народа» обязана поддержать идею и отправить головорезов в лагеря. Иначе эту партию надо будет переименовать в «Слуга Бандеры», — пишет она в Telegram.

Поклонская обратила внимание на то, что украинские националисты устраивали убийства, грабежи и разбои, а бывший президент Петр Порошенко за это представил их к наградам, пишет РИА SM News.

Отметим, что речь идет о законопроекте, который был разработан юристом Андреем Портновым и бывшим министром юстиции Украины Еленой Лукаш. Документ отменяет амнистию людей, совершавших преступления во время так называемого Евромайдана.

Напомним, что Украина с 2014 года взяла курс на поддержку националистов. Члены запрещенной в России ультраправой организации ОУН-УПА1, которые сотрудничали с гитлеровскими войсками и устраивали этнические чистки, вроде Волынской резни, были объявлены национальными героями, а их девиз «Слава Украине» стал официальным воинским приветствием в ВСУ. Современные украинские националисты являются наиболее радикальной частью общества, которая поддерживает «партию войны» и открыто препятствует любым попыткам мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.