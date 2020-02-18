В России появятся «Города трудовой доблести»

Москва, 18 февраля. Госдума приняла во втором чтении проект о введении почетного звания «Город трудовой доблести». Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В этом году мы будем отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. За эти годы многое было сделано для увековечения героического подвига нашего народа. Учреждены и присвоены почетные звания «Город-герой» и «Город воинской славы». Представленный сегодня законопроект продолжает законодательную работу по увековечению подвигов тружеников тыла в период Великой Отечественной войны и устанавливает правовые основы присвоения городам России почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», — напомнила на заседании депутат Ольга Павлова.

Согласно документу, соответствующее звание будет присваиваться городу, жители которого внесли «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». На территории города будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента России.

Принятое решение в общении с журналистами прокомментировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.