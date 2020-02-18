Москва, 18 февраля. Так называемый профсоюз «Учитель» представляет свое заявление об оправдании террористической группировки «Сеть» (организация запрещена в РФ) как консолидированную позицию ничего не подозревающих российских педагогов.

Как сообщает издание «Политика сегодня», представители профсоюза опубликовали свою точку зрения относительно приговора по делу «Сети», призвав пересмотреть судебное решение. Заявление организации уже растиражировали либеральные СМИ.

Однако мотивация и сама деятельность профсоюза «Учитель» вызывают серьезные вопросы. Известно, что данное объединение активно сотрудничает с признанным иноагентом «Фондом борьбы с коррупцией» и его главой Алексеем Навальным.

Более того, члены организации отметились участием в незаконных уличных акциях, переросших в массовые беспорядки, а его руководители открыто поддерживали антироссийские заявления.

Таким образом, профсоюз «Учитель» вновь встал на сторону противников российской власти, пытаясь раскачать ситуацию в стране по заказу западных спонсоров.

Так называемая российская «оппозиция» в очередной раз оправдывает врагов общества, используя громкие заявления о пытках и представляя свою позицию как мнение профессионального сообщества преподавателей.

Напомним, на защиту террористов уже встали Навальный, его соратница Любовь Соболь и центр «Мемориал», также признанный иностранным агентом.