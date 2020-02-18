Модельер Чамалиди обвинил Бузову в отсутствии вкуса

Москва, 18 февраля. Известный модельер Янис Чамалиди заявил, что у одной из самых популярных ныне представительниц отечественного шоу-бизнеса Ольги Бузовой абсолютно нет вкуса. И это реальный факт.

Российский дизайнер одежды специально для Федерального агентства новостей прокомментировал образ телеведущей и певицы, заодно рассказав, к какому типу людей, применительно к моде, она относится.

«Вы позвонили человеку, который занимается модой, а она, как известно, уже давно вышла за [общепринятые] рамки, — отметил Чамалиди. — Мы переживаем сейчас 80-е годы [прошлого века]— с большими плечами, «варенками», просто огромными кроссовками... Это все уже было».

Если говорить конкретно о Бузовой, то она, по словам модельера, наряжается так, как велит ей ее личная система ценностей.

«Ольга одевается в соответствии со своими стилем, характером и темпераментом, — пояснил собеседник ФАН. — Мы не можем это не признать. Хотя иногда ее стопроцентно тянет на какие-то классические платья. Но [если говорить в целом] у Бузовой, естественно, абсолютно нет вкуса. К сожалению, это реальный факт».

Руководитель модного дома признался, что существуют пять категорий типологии людей применительно к моде. Это — «драматики», «натуралисты», «идеалисты», «мечтатели» и «странники» (или «пришельцы»).

«У Бузовой (есть) очень много от «идеалиста», но в то же время еще больше от «драматика», и немного есть от «странника», — сказал Янис. — Так что, она «драматик» вообще. Это — кич, вызов обществу. Все такое модное, провокационное и несуразное».

Чамалиди чуть подробнее поведал об этих трех типах. «Драматики» — это люди, которые «потребляют» «фэшн» (моду). У них все царственное, вычурное, супермодное, а если об этом еще и где-то написано, то все особенно хорошо подходит.

«Идеалисты» — это традиции, качество, эстетика, белые скатерти и так далее, — добавил модельер. — «Странники», мы еще называем их «пришельцами», — это некие путешественники в пространстве. И сейчас мы живем как раз во время таких «странников».

Ранее пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский заявил ФАН, что сообщения о том, что певица якобы прыгнула со сцены в толпу, и никто из фанатов ее не поймал, являются самым настоящим бредом.