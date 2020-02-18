Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом

Москва, 18 февраля. Известный российский телеведущий Иван Ургант в беседе с Еленой Малышевой сравнил приход Ксении Собчак на Первый канал с китайским коронавирусом.

Телеведущий в эфире ток-шоу «Вечерний Ургант» поинтересовался у Малышевой, как бороться с инфекцией, намекая на китайский коронавирус. Врач посоветовала чаще проветривать помещение, но затем переспросила, про какую именно инфекцию идет речь.

Ургант пояснил, что речь идет о совершенно другой опасности, которая пришла в «Останкино». Телеведущий в очередной раз пошутил над журналисткой Ксенией Собчак, которая стала ведущей новой программы на Первом канале «Док-Ток».

«Нет, я про приход Собчак на Первый канал. Хотя это то же самое», — пошутил Иван Ургант.

Ургант и Малышева также спели песню про китайский коронавирус, а, вернее, о том, как дать ему отпор. Сам ведущий «Вечернего Урганта» назвал песню «памяткой для профилактики» опасной инфекции. Он также обратил внимание на то, что Малышева, которая аккомпанировала ему на фортепиано, впервые села за этот музыкальный инструмент.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19. В Роспотребнадзоре отметили, что новых случаев заболевания китайской коронавирусной инфекцией в России не выявлено.