Ургант «пожалел» оставшуюся без денег пенсионерку Волочкову

Москва, 18 февраля. Ведущий Иван Ургант с иронией прокомментировал конфликт балерины Анастасии Волочковой и Большого театра России из-за пенсии. Шоумен «пожалел» оставшуюся без денег приму.

Волочкова заявила, что намерена судиться с Большим театром из-за пенсии. По ее словам, ей не отдают трудовую книжку. При этом она пытается доказать, что до 2003 года была прима-балериной Большого театра. Волочкова напомнила, что является пенсионеркой с 38 лет, а ее работодатель отказывается ей платить.

Ургант в шутку поддержал Волочкову и продемонстрировал в эфире вечернего шоу фотографии танцовщицы без одежды и с банными вениками. Шоумен «пожалел» балерину, у который нет денег даже на одежду.

«Видите? Пенсионерка! У нее нет денег, она прикрывается вениками. У нее не хватает денег на одежду. Слава богу, у нее есть секатор», — отметил ведущий.

Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев поинтересовался, почему же на всех фотографиях Волочкова запечатлена в шпагате.

«А что ей остается делать? Только развести ногами!» — объяснил Ургант.

Волочкова призналась, что не ждет большую пенсию, но для нее это вопрос принципа. Балерина заверила, что готова бороться за пенсию и в судебном порядке. Она напомнила, что уже имеет позитивный опыт судебных тяжб. По словам Анастасии, ее адвокат общался с представителями Большого театра во внесудебном порядке, но диалог не заладился.