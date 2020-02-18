Молодая мать выбросила новорожденную дочь в окно на Ставрополье

Пятигорск, 18 февраля. Жительница Ставрополья выбросила новорожденную дочь в окно. 18-летняя девушка родила малышку в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Вопиющая ситуация произошла 15 февраля в Буденновске. По имеющейся информации, ребенок был нежеланным. После того, как девушка родила девочку, она завернула ее в полотенце и вышвырнула в окно. От гибели младенца спасло то, что жилище безумной матери расположено на первом этаже дома, передает телеканал «360».

Ребенка обнаружила соседка, которая вызвала медиков. Малышку экстренно доставили в медучреждение. Девочка будет находиться под наблюдением врачей до тех пор, пока органы опеки не разберутся, что с ней делать дальше.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Следственные органы выясняют все детали случившегося.