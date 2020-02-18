Борисова рассказала, почему Волочкова терпеть ее не может

Москва, 18 февраля. Телеведущая Дана Борисова рассказала о проблемах с алкоголем у бывшей балерины Анастасии Волочковой. Об этом она заявила в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Борисова рассказала, что не общается с Волочковой уже много лет, более того, между женщинами ощущается взаимная неприязнь

«Она меня терпеть не может. Я считаю, что у Насти алкогольная зависимость. Ее надо срочно спасать и помогать. У нее проблемы с алкоголем», — поделилась телеведущая.

По ее словам, экс-прима Большого театра даже на публике появляется состоянии опьянения.

«Вы видели, как она на шоу ходит? Она пьяная там все время. Ее поведение сейчас очень мое напоминает, которое было несколько лет назад. Она сидит дома и почти никуда не выходит», — считает Борисова.

Кроме того, телеведущая вспомнила, как чуть не столкнулась с Волочковой в эфире одного из федеральных каналов.

«В какой-то момент ко мне подошли организаторы шоу и попросили уйти. Причем заплатили гонорар. Я спросила, почему я должна уйти с шоу. Мне ответили: «<…> Там Анастасия Волочкова бьется головой в соседней гримерке», — сообщила Борисова.

Ведущая добавила, что Волочкова поставила продюсеров канала перед выбором «Или я, или она». В итоге Борисова покинула студию, «потому что умнее».

Ранее сообщалось о конфликте Волочковой с телеведущей Ксенией Собчак. «Светская львица» раскритиковала частые снимки балерины на шпагате, передавало Федеральное агентство новостей.