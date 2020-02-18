Лавров обсудит с главой МИД Иордании обстановку в Сирии и Ливии

Москва, 18 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади 19 февраля в Москве. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Планируется, что стороны обсудят вопросы, касающиеся «ближневосточной повестки дня с учетом сохраняющегося в ряде государств региона конфликтного потенциала». В частности, Лавров и его иорданский коллега пристальное внимание во время встречи уделят обстановке в Сирии.

«Россия и Иордания выступают за скорейшее урегулирование сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также в дипведомстве отмечают, что стороны «взаимодействуют в интересах окончательной ликвидации международных террористов на ее территории». Кроме того, российская сторона выразила обеспокоенность в связи с «ситуацией в лагере внутренне перемещенных лиц «Рукбан» на иордано-сирийской границе».

«Выражаем надежду на конструктивный подход всех вовлеченных сторон к решению острых гуманитарных вопросов в этом районе», — заметили в российском МИД.

Министры также рассмотрят проблематику палестино-израильского урегулирования с учетом «сделки века», которую ранее обнародовали Соединенные Штаты.

Лавров и ас-Сафади затронут тему, касающуюся обстановки в Ливии и Ираке. Стороны обменяются мнениями на этот счет «в свете необходимости консолидации усилий международного сообщества в целях скорейшей нормализации ситуации в этой стране». Урегулировать ситуацию в этих странах, как отметили в ведомстве, можно с помощью «укрепления режимов прекращения боевых действий и запуска широкого межливийского политического диалога под эгидой ООН».