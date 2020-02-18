Почти 90 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы на лайнере Diamond Princess

Токио, 18 февраля. Почти 90 новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Японии.

По данным ведомства, за минувшие сутки за сутки медики протестировали более 680 пассажиров судна у 88 из них были зафиксированы симптомы коронавируса.

Стоит отметить, что круизный лайнер Diamond Princess с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в порту Иокогамы. К настоящему моменту количество зараженных пассажиров пассажиров лайнера достигает 542 человек. Всего на борту судна находятся более 3,4 тысячи человек.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились более 70 тысяч человек. От вируса погибли более 1,8 тысячи человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.