Ургант и Малышева спели о коронавирусе

Москва, 18 февраля. Известные российские телеведущие Иван Ургант и Елена Малышева спели песню про отпор китайскому коронавирусу.

Сам Ургант назвал песню «памяткой для профилактики» опасной инфекции. Он также обратил внимание на то, что Малышева, которая аккомпанировала ему на фортепиано, впервые села за этот музыкальный инструмент. Однако 72 часа репетиций со знаменитым пианистом Денисом Мацуевым позволили ей «сбросить творческую бомбу» на коронавирус.

В песне, которая является перепевкой хита Валерия Леонтьева «Милый друг», дуэт советует россиянам почаще мыть руки, проветривать и увлажнять помещение, избегать мест большого скопления людей и потеплее одеваться, пишет «Газета Кемерова».

«Милый друг, не чихай, витамины принимай, знает пусть коронавирус, что у нас здесь не Китай. Милый друг, не чихай, чтобы там не говорили, мы фашистов победили, победим и эту тварь», — поется в припеве.

Напомним, что актуальная тема коронавируса уже не первый раз появляется в передаче «Вечерний Ургант». Ранее телеведущий сравнил появление на Первом канале передачи Ксении Собчак «Док-Ток» с распространением коронавируса.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В феврале Всемирная организация здравоохранения провела форум в Женеве, на котором впервые дала официальное название новому коронавирусу — COVID-19.