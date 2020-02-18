Собчак показала, как по утрам ее будит сын Платон

Москва, 18 февраля. Телеведущая и светская львица Ксения Собчак поделилась видео с трехлетним сыном Платоном. Короткий ролик появился в сторис телеведущей в Instagram. Собчак показала момент пробуждения. На кадрах к ее кровати пробирается сын Платон в пижаме. Он пытается стянуть с матери одеяло.

«Будит меня, такой зайка! Маме холодно так! Ой, холодно!» — говорит Собчак и смеется.

Как передает «Пятый канал», родители мальчика, Ксения Собчак и ее бывший муж актер Максим Виторган часто выкладывают видео с сыном в Сети.

Напомним, Платон не узнал мать на откровенной фотографии, сделанной на Мальдивах. Звезда шоу-бизнеса распечатала фотографию, на которой позирует на фоне моря вместе с певицей Глюкозой и светской львицей Яной Расковаловой топлес. Теледива опубликовала в своем профиле в Instagram провокационное фото, подписав его: «Отчаянные и отчаявшиеся». На кадре звезда позирует вместе со своими подругами в легких платьях, при этом грудь у девушек оголена, они лишь руками прикрывают ее друг другу.

Ранее российская примадонна Алла Пугачева отметила, что сын Ксении Собчак Платон очень похож на своего дедушку. Телеведущая опубликовала в своем микроблоге фотографию сына. Многие пользователи соцсети тут же начали писать о его сильном сходстве с отцом Собчак — Анатолием. Об этом также заявила Алла Борисовна.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган официально расстались 8 марта 2019 года. Звездная семья разошлась из-за того, что Собчак закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.