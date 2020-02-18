Губернатор Орловской области Клычков: о проблемах жителей узнаю из соцсетей

Глава Орловской области Андрей Клычков принадлежит к управленцам нового типа. Его страницы в соцсетях — инструмент для улучшения жизни в регионе. Губернатор верит в то, что у области, которая считается сельскохозяйственной, большой потенциал для развития передовых промышленных производств.

Федеральное агентство новостей публикует вторую часть интервью с Андреем Клычковым. Первую часть можно прочитать здесь.

— Андрей Евгеньевич, как вы оцениваете инвестиционную привлекательность региона? Кроме сельского хозяйства, какие вы видите точки роста для развития?

— Точек роста у региона достаточно много. Повторюсь, в плане логистики мы выгодно расположены и это недостаточно используется сейчас. Климат тоже играет нам на руку. Орловская область — самая высокая точка среднерусской возвышенности, наименее подверженная природным катаклизмам. Здесь почти всегда умеренная зима.

Кроме того, Орловская область — не только сельскохозяйственный регион. Да, у нас в структуре валового регионального продукта сельское хозяйство занимает 17%, но доля промышленности — 21%. И сегодня мы стараемся преодолеть последствия разрухи 90-х годов. Нам удалось сохранить ряд крупных предприятий, построить новые.

Например, в области действует такое предприятие как «Ливгидромаш», выпускающее погружные насосы. Успешно на территории области уже десяти лет действует французское предприятие «Санофи-Авентис Восток». Оно единственное в России производит различные виды инсулина.

Производят у нас и порядка 20% всей керамической плитки в России. Завод «Фригогласс Евразия» производит пятую часть всего вендингового оборудования, в перспективе предприятие может занять значительную часть европейского рынка этой продукции.

В 2019 году запустился завод по производству напольных покрытий. Планируется, что он также займет существенную долю российского рынка. Кроме того в области существенно развита система приборостроения, электроники.

Мало кто знает, что именно у нас производят GPT-модули, без которых невозможно вырабатывать так называемую «зеленую энергию» на ветряных мельницах. Они же применяются при строительстве высокоскоростных электропоездов. Плюс у нас достаточно серьезный кластер IT. Я когда приехал сюда, удивился, что Rutube родился в Орле. Именно наши ребята программисты создали его в свое время. И сейчас у них есть своя ниша — компания «Инвентос», которая находясь в Орле, присутствует на мировом рынке.

Есть потери в машиностроении: крупное предприятие «Дормаш» много лет назад обанкротилось и сейчас стоит задача его восстановления. Сталепрокатное направление начинает потихонечку восстанавливаться, в том числе и на базе новых территорий. Мы активно работаем с инвесторами, чтобы они пришли сюда развивать тяжелые виды производства. Именно они дают высокую добавленную стоимость и большое количество новых рабочих мест.

— Каковы перспективы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Мценске?

— Мценск, образно говоря, это главные ворота в Орловскую область со стороны Москвы. Это моногород. Сегодня есть ряд предприятий в городе, такие «Коммаш» — завод, производящий технику для коммунального хозяйства.

Мы понимаем, что для Мценска требуются дополнительные инвестиции. Нам в апреле прошлого года удалось добиться принятия решения об открытии ТОСЭР на этой территории. Сегодня там уже действуют новые инвесторы, объем инвестиций составил более 1,2 млрд рублей.

Перед нами стоит задача реализовать более 15 инвестиционных проектов на этой площадке. Объем инвестиций, которые мы планируем привлечь в рамках этого проекта — более 5 миллиардов рублей, что позволит создать тысячу рабочих мест.

За прошедший период создано уже более 300 рабочих мест. То есть пока мы со значительным опережением сроков, заложенных в программе, создаем рабочие места. Строятся новые производственные цеха, восстанавливаются старые.

— Как может сказаться ТОСЭР на экологии в Мценске? У жителей традиционно существуют опасения по этому поводу.

— Я до сих пор не видел ни одного заключения экологов, которое бы предупреждало о возможном экологическом вреде для Орловской области. Да и среди предприятий, которые там размещаются, нет вредных химических производств. У нас традиционно в городе Мценске располагались предприятия чугунно-литейного производства. Это непростые с точки зрения экологии производства. Но сегодня технологии позволяют обеспечить максимальную безопасность в этом смысле, поскольку инвесторы приходят с самым современным экологичным оборудованием. Мы со своей стороны очень жестко контролируем. Поэтому, я думаю, новые опасения излишни.

— Ваши страницы в различных соцсетях стали самыми популярными среди аккаунтов глав российских регионов. Насколько сегодня интернет-технологии помогают управлять регионом, решать проблемы?

— Это необходимый сегодня инструмент. Поскольку можно без конца смотреть новости по телевизору, но из них лично я зачастую не могу почерпнуть тех реальных проблем, которые волнуют жителей Орловской области. Не всегда понятно, что происходит и из официальных отчетов чиновников. А вот когда в соцсетях я общаюсь с людьми напрямую, я могу более полно представить картину происходящего.

Практически каждое рабочее утро я даю поручения своим подчиненным по тем проблемам, о которых мне рассказывают жители. Это могут быть мелкие, на первый взгляд, вопросы, но важные для повседневной жизни: где-то не работают фонари, где-то мусор не убирают, как положено… Можно жить, конечно, в шорах, видеть жизнь из своего кабинета, как говорится, не выслушивать критики от жителей, но тогда и не будет понимания реальной жизни.

Да, это работа в какой-то степени в ручном режиме, но зато все чиновники, приходя на утреннюю планерку, знают, что я не буду слепо доверяться их отчетам и знаю, где какая авария произошла, где проблемы с общественным транспортом и т. д. Причем хочу заметить, что сидеть в соцсетях в рабочее время нет возможности, поэтому приходится заниматься этим поздно вечером в ущерб личной жизни.

— Вы поддерживаете активные связи с Союзом писателей России, есть проекты по благоустройству «литературного квартала» и парка «Дворянское гнездо». Тем не менее, уже не первый год Орел не может добиться права официально называться третьей литературной столицей России. В чем причина? Насколько необходим городу такой статус?

— Зато глава региона на днях получил почетное звание «Губернатор литературной России» (улыбаясь, показывает на соответствующий вымпел и диплом от Союза писателей России).

Наша городская администрация сейчас занимается тем, чтобы официально зарегистрировать статус Орла, как третьей литературной столицы России. Это ведь не мы придумали. Это великий ученый-филолог Дмитрий Лихачев так называл наш город. Думаю, что спорить со столь авторитетным деятелем никому не придет в голову.

С нашим краем связаны жизнь и творчество Ивана Тургенева, Николая Лескова, Афанасия Фета, Ивана Бунина, Михаила Пришвина и еще многих великих и просто талантливых писателей. Тургеневский музей-заповедник «Спасское-Лутовино» — уникальнейшее место.

Иногда мне коллеги рассказывают, что они гордятся музеями, где есть два десятка мемориальных вещей. Не хочу никого обидеть, но все познается в сравнении — в Спасском-Лутовинове таких мемориальных экспонатов порядка 150. Это те вещи, которые непосредственно принадлежали Ивану Сергеевичу.

Вообще в Орловской области очень чувствуется культурно-историческая составляющая, она как бы разлита по этой земле. У нас и сегодня работают достойные писатели. Мы стараемся их поддерживать премиями и стипендиями. С Союзом писателей России мы договорились в этом году провести юбилеи Афанасия Фета и Ивана Бунина.

При правильном подходе сохранение нашего культурного и исторического наследия дает нам дополнительные возможности для развития туристического потенциала области.