Москва, 18 февраля. Расследование голландского журналиста о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в очередной раз подтверждает правоту России по данному вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее голландский журналист и автор фильма о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе Макс Ван дер Верфф опубликовал документы, касающиеся расследования авиакатастрофы, согласно которым в районе крушения рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «БУК».

Песков напомнил, что российской стороне не позволили стать участницей международной следственной группы, поэтому Москва с недоверием относилась к поспешным выводам расследования.

«А вот эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны», — отметил Песков.

Он также напомнил, что в адрес РФ неоднократно звучали бездоказательные обвинения после начала следственных действий по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе, поэтому Москва настаивала на включении России в состав международной следственной группы.

«Россия начала активно упоминаться в этом контексте, с чем мы категорически не согласны. И вот именно тогда Россия незамедлительно предложила свои услуги в качестве полноформатного участника международной следственной группы», — пояснил Песков.

Напомним, «Боинг» малайзийских авиалиний, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории Донбасса в июле 2014 года. В результате трагедии погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

Спустя годы авиакатастрофа остается предметом для политических спекуляций и безосновательных обвинений в трагедии России и республик Донбасса.