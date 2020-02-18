Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обострения в Донбассе

Киев, 18 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с обострением ситуации в Донбассе.

«Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах», ― говорится в Telegram-канале президента Украины.

Зеленский сообщил, что во вторник якобы были «атакованы позиции» Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Президент Украины подчеркнул, что со стороны ВСУ есть потери, бой завершен. Зеленский обвинил Луганскую Народную Республику (ЛНР) в провокации и попытке срыва мирного процесса.

Народная милиция ЛНР в свою очередь сообщила о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в районе линии соприкосновения в Донбассе. В Луганске рассказали, что диверсионная группа из десяти украинских силовиков попыталась прорваться на позиции НМ ЛНР, но подорвалась на минном поле. ВСУ устроили обстрел по территории ЛНР, чтобы провести эвакуацию погибших и раненых. Огонь велся из запрещенных Минскими соглашениями минометов и артиллерийских орудий.

Обострение ситуации в Донбассе прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают деталями столкновения между ЛНР и ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.