Кремль пока не готов комментировать решение суда Гааги по ЮКОСу

Москва, 18 февраля. Вердикт суда Гааги о выплате экс-акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов является новой информацией, поэтому касательно этого комментариев нет. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это какая-то новая информация, я пока ей не владею, поэтому не могу ее комментировать», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Апелляционный суд Гааги во вторник удовлетворил иск экс-акционеров нефтяного предприятия ЮКОС и обязал Москву выплатить им 50 млрд долларов. Таким образом Апелляционный суд отменил вердикт Окружного суда Гааги, который снял с российской стороны обязательства перед владельцами ЮКОСа.

Напомним, что речь идет о так называемом «деле ЮКОСа», которое продолжается с 2003 года. Результатом расследования стал штраф ЮКОСа на 300 млрд рублей за уклонение от налоговых выплат, что привело к банкротству фирмы. Отметим, что экс-руководитель компании Михаил Ходорковский и бывший член правления Платон Лебедев, которые получили реальные тюремные сроки, направили апелляции в ЕСПЧ на российское судопроизводство, впрочем, они были отклонены.