Мария Шукшина удивила поклонников фото без ретуши

Москва, 18 февраля. Российская актриса, телеведущая и дочь легендарного писателя Василия Шукшина Мария Шукшина приятно удивила поклонников фотографией без ретуши и фотошопа.

52-летняя актриса опубликовала селфи в своем профиле в социальной сети Instagram. У артистки легкий макияж, акцент сделан на губах. Самое главное, что на снимке нет ни одного признака ретуши или фотошопа. Естественной красотой Марии восхитились буквально все ее подписчики.

«Вы очень талантливы. Спасибо Вам огромное за ваши работы. Гены хорошие», — отметила erzinailmira.

«Самая красивая и любимая актриса», — заметила king_olga_.

«Ну. какая же нежная… Милая… Красивая», — осыпала комплиментами elen_lybimova.

«На маму похожа. Красавица!» — указала на сходство с мамой zoya_platova_stenina.

«Вы очаровашка! Так держать! Очень красивые открытые и добрые глаза! А глаза — это зеркало души», — отметила lenagordon777.

«Маша, вы такая красавица и умница! Пусть счастье Вам всегда улыбается и удача сопутствует!» — пожелала zhannanovik_66.

«Прекрасная Мария… Есть люди, которые оставляют свет в душе…это Вы», — трогательно написал пользователь под ником sfatina8691.

«Маша, успехов. Хороших интересных ролей, везения, любви, здоровья, здоровья, здоровья», — пожелала kibergalla.

«Машенька, вы очаровательны! Очень вас люблю и желаю вам здоровья и благополучия всегда и во всем», — поддержала предыдущих фолловеров galina_6999.

Шукшина ранее рассказала, что ей было всего семь лет, когда ее отец ушел из жизни. По словам артистки, у нее осталось не так много воспоминаний о папе, которого она сильно любила. Мария помнит, что в их квартире были стеклянные двери. Когда актриса не могла уснуть, то видела, что у отца в кабинете всю ночь горел свет. По ее детским воспоминаниям, в течение последних лет Василий Шукшин очень много работал. Он как будто предчувствовал, что ему осталось жить недолго, поэтому хотел успеть сделать как можно больше, уверена Мария Шукшина.