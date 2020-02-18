Песков назвал свидетельством правоты РФ данные об отсутствии «Буков» в месте крушения MH17

Москва, 18 февраля. Данные разведки Нидерландов о том, что в районе крушения малазийского Boeing отсутствовали ЗРК «Бук», говорят о правоте России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о материалах, опубликованных накануне голландскими журналистами, он подчеркнул, что эта информация еще раз подтверждает несостоятельность официальной версии.

«Это свидетельствует о том, что есть огромное количество вопросов, которые самым серьезным образом ставят под сомнение ангажированную позицию», — сказал Песков.

По его словам, обнародованная информация лишний раз свидетельствует о правоте позиции Москвы.

«Вы знаете, что Россия, к сожалению, отказали в праве стать участницей международной следственной группы. Поэтому мы всегда со скепсисом и недоверием относились к поспешным заключениям», — отметил пресс-секретарь национального лидера.

Он также напомнил, что опубликованные материалы вероятно доводились до суда, но были проигнорированы.

Напомним, на платформе для независимых журналистов Bonanza Media был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. Исходя из него становится понятно, что в районе авиакатастрофы отсутствовали «Буки». По официальной версии следственной группы именно выстрел из этого ЗРК прервал полет Boeing.