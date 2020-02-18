Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке, есть жертвы

Бангкок, 18 февраля. Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре Century Plaza в столице Таиланда Бангкоке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По данным агентства, в результате стрельбы погиб один человек, еще один получил ранения. По предварительным данным, стрельба произошла в кинотеатре. Нападавший скрылся с места преступления.

Ранее 8 февраля военнослужащий одной из частей Сухопутных войск Таиланда 32-летний Чакрапант Тхомма устроил стрельбу. В результате атаки погибло 30 человек, 58 получили ранения. Все свои действия Тхомма освещал в соцсети Facebook.