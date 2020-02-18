Эдита Пьеха призналась, что получает две пенсии

Москва, 18 февраля. Известная российская певица Эдита Пьеха рассказала о размере своей пенсии. Артистка призналась, что фактически получает две пенсии, поэтому ее доход составляет 45 тыс. рублей.

«В свое время Аман Тулеев (бывший губернатор Кемеровской области. — Прим. ФАН) присвоил мне титул «Почетный шахтер». Получаю около 45 тысяч рублей», — отметила Пьеха в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

Как сообщает НСН, ранее балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы с получением пенсии. Она пытается доказать, что выступала примой-балериной Большого театра, а не просто танцовщицей.

Напомним, что ранее знаменитый российский певец Лев Лещенко озвучил размер своей пенсии. Оказалось, что музыкант получает 30 тыс. рублей, если не считать надбавок за звание заслуженного артиста и за награду «За заслуги перед Отечеством». Режиссер и сценарист Борис Грачевский на пенсии получает 27 тыс. рублей. Как утверждает руководитель киножурнала «Ералаш», если он перестанет работать, то государственные выплаты для него вырастут вдвое — он является лауреатом государственной премии. А пенсия актера Александра Панкратова-Черного составляет всего 14 тысяч 860 рублей.

По словам известного российского художника Никоса Сафронова, многих артистов спасает наличие почетных званий, которые предполагают надбавку. К примеру, сам он получает 45–50 тыс. рублей, поскольку является членом российской Академии художеств.