Депутат Бессараб объяснила, почему нельзя индексировать пенсии работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес законопроект о восстановлении с текущего года индексации пенсий работающим пенсионерам на рассмотрение в Государственную думу. Разрешить индексацию — это значит поставить работающих пенсионеров в равные условия с неработающими, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Законопроект предусматривает восстановление ранее действующего до 2016 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Сенатор Иконников подчеркивает необходимость изменений в законодательстве в связи предложением президента внести поправки в Конституцию РФ, предусматривающие регулярную индексацию пенсий.

По словам члена Совфеда, отказ от подобной практики в 2015 году был вызван высоким уровнем дефицита федерального бюджета, но в настоящее время оснований для продолжения ее действия нет.

Как указывается, принятие законопроекта увеличит расходы Пенсионного фонда РФ: в 2020 году они вырастут на 368,5 млрд рублей, в 2021-ом — на 426,4 млрд, в 2022-ом — на 524,6 млрд.

Однако член Совфеда уверен в меньшем объеме этих расходов из-за роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров. При этом правительство инициативу сенатора не поддержало. Светлана Бессараб выразила мнение, что есть объективные предпосылки для отрицательного отзыва правительства о данном законопроекте.

«Они состоят в том, что в соответствии с Конвенцией международной организации труда, пенсия — это наступление страхового случая, — объяснила Бессараб в беседе в Федеральным агентством новостей. — У нас пенсионная система солидарная, и выход на пенсию — это наступление того самого страхового случая из-за потери работоспособности. Она может случиться по старости или инвалидности, когда человек перестает работать».

Парламентарий напомнила, что 20 лет назад российским пенсионерам приходилось устраиваться на работу из-за очень низкого качества жизни.

«Пенсии, предоставленные в то время, были маленькие. Они были как некая надбавка работающему человеку в старости», — сказала она.

Сейчас ситуация меняется. Пенсии в соответствии со взятыми обязательствами правительства увеличиваются.

«Увеличение происходит на 1000 тысячу рублей в год и будет продолжаться до тех пор, пока не составит в среднем сумму в размере 20 тысяч рублей. Затем индексация будет происходить два раза в году, сначала на процент инфляции. Как только пенсии повысились, это уже стала та сумма, которая является предметом для разговора об индексации пенсии для работающих пенсионеров», — уверена собеседница ФАН.

Кроме того, Бессараб отмечает, что на ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам можно взглянуть по-разному.

«С одной стороны, работающий пенсионер продолжает отчислять пенсионные взносы через своего работодателя. К тому же если человек хочет сохранить свои права, то отсутствие индексации толкает пенсионера в неформальную занятость. Такие моратории вынуждают граждан искать обходные пути. С другой стороны, разрешить индексацию — это значит поставить в равные условия работающих пенсионеров с неработающими», — добавила депутат.

Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заявил, что россияне могут увеличить размер своей пенсии, если выйдут на заслуженный отдых позже положенного срока. По его словам, оформление пенсии через пять лет после наступления пенсионного возраста позволит увеличить выплату на 30–40%, а оформление через 10 лет — более чем в два раза (до 33–35 тыс. рублей).