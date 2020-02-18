Клинцевич нашел след США в наступлении ВСУ на ЛНР

Сенатор Франц Клинцевич уверен, что атака ВСУ в Донбассе, после которой Киев созвал экстренное заседание СНБО, была инспирирована США.

Ранее во время экстренно созванного президентом Украины заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО),начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что в 5 утра формирования Народной милиции ЛНР якобы открыли огонь из артиллерийских систем по позициям 72-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на участке фронта от Новотошковского до Желобка. После артиллерийской подготовки началось наступление на наблюдательные посты указанных бригад штурмовыми группами армии Новороссии, которое, тем не менее, было отбито.

Однако пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) также выпустила заявление, в котором сообщила, что около 06.00 диверсионная группа ВСУ в составе 10 человек начала продвижение в направлении позиции армии республики в районе населенного пункта Голубовское. Во время подхода к позициям ЛНР группа подорвалась на минном поле, в результате чего двое военнослужащих украинской армии погибли и еще трое получили различные ранения.

Для того, чтобы эвакуировать раненых, командование 93-й бригады ВСУ решило нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое.

Комментируя столкновение ВСУ и Народной милиции ЛНР, российский сенатор Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Киев по уже давно сложившейся традиции сам спровоцировал наступление, закончившееся гибелью собственных бойцов, и во всем решил обвинить народные республики и Российскую Федерацию, которая якобы поддерживает ДНР и ЛНР.

«Все же было совсем наоборот — совершили атаку Вооруженные силы Украины, получили по лобешнику. А в том, как в Киеве это событие представляют, я не вижу логики. Скрыть эти вещи нельзя, а самое главное — мне непонятны в их логике решения народных республик. Ну ЛНР-то зачем это делать, зачем наступать? Им сейчас эти вещи как раз ни к чему, какие цели они могут преследовать при осуществлении атаки на подразделения ВСУ? Я этого не понимаю. В ЛНР и ДНР просто составляются сводки, создается доказательная база для широкой общественности, потому что иначе с Украиной работать нельзя. Это сплошное лицемерие, вранье и несоблюдение достигнутых ранее договоренностей. Ничего не поменялось с приходом [президента Украины Владимира] Зеленского, и это будет дальше продолжаться», — утверждает Клинцевич.

Тем не менее международные средства массовой информации, по мнению собеседника ФАН, в очередной раз встанут на сторону Украины, так как их действия регулируются Соединенными Штатами Америки.

«Мировые СМИ не могут действовать самостоятельно, у них есть американские кураторы или эмиссары, которые и дают команду, как преподносить информацию. Поэтому повестка будет переполнена тем, что во всем виноваты бойцы Народной милиции и поддерживающая их Россия. Хотя к этой теме ни ополчение, ни Россия не имеют никакого отношения, а сидящие в окопах бойцы ЛНР просто защищали свои землю и дом. Зачем это Киеву? Украина уже давно живет в такой парадигме, ее вынуждают так поступать. Они ничего не решают, но самое страшное — в том, что в стране много настоящих военных, которые все прекрасно осознают, они же учились в одних и тех же с нами академиях. Они все понимают, но США заставляют их поступать подобным образом», — заключил российский сенатор.

Напомним, в результате кровавого государственного переворота на Украине часть Донбасса вышла из-под контроля Киева. В апреле 2014 года власти Украины инициировали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.