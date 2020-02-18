Владельцы Mastercard смогут снимать наличные на кассах отелей и ресторанов

Москва, 18 февраля. Международная платежная система Mastercard расширит услуги по снятию наличных на кассах, услуга будет предоставляться в отелях и ресторанах. Об этом сообщили в пресс-службе Mastercard.

«Mastercard активно работает над расширением партнерской сети как банков эквайеров, так и эмитентов, а также над подключением новых ритейлеров, в том числе отелей, кафе, ресторанов», — отметили в компании.

В сентябре 2018 года Mastercard запустила услугу снятия наличных на кассах магазинов при оплате картой. Пилотный проект стартовал в сотрудничестве с банком «Русский Стандарт» и торговой сетью Metro Cash&Carry.

Ранее стало известно, что Visa работает над расширением услуги по снятию наличных на кассах торгово-сервисных предприятий. К этому сервису планируется подключить аптеки и заправки. Воспользоваться этой услугой можно при проведении расчета не только картой, но и смартфоном.

В Сбербанке ранее рассказали, что россияне за раз снимают в среднем 1,5 тысячи рублей с банковских карт в кассах магазинах, где доступна эта услуга. Особой популярностью данная услуга пользуется в сельских поселениях, где не всегда в доступности или поблизости есть банкоматы для снятия наличных средств, отметили в компании.