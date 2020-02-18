Группа по конституции предложила запрет на зарубежные счета для министров. События дня. ФАН-ТВ

Конституция может запретить министрам счета за рубежом Рабочая группа по изменению конституции предложила еще несколько идей. Возможные поправки коснутся российского президента и министров. Речь о новых запретах и полномочиях. Детали озвучил Павел Крашенинников, один из руководителей рабочей группы. Так, в основном законе может появиться пункт о праве главы государства распустить Госдуму, если она не утвердит более трети всего состава кабмина. К слову, сам факт, что нижняя палата будет утверждать министров — это еще одна поправка в конституцию. Ведь сейчас депутаты почти не влияют на формирование всего правительства, а лишь дают согласие на кандидатуру премьера. К министрам сейчас, кстати, могут появиться новые требования: например, запрет на зарубежные банковские счета. До этого речь уже шла о запрете на иностранное гражданство для высших должностных лиц. Что касается полного списка поправок, он может появиться ко 2 марта.

Переговоры Италии и России В Риме сегодня стартовали российско-итальянские переговоры. На повестке военно-техническое партнерство и вопросы международной безопасности. В Вечный город прибыли наши министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Они уже встретились с главой итальянского правительства Джузеппе Конте. Ключевой диалог заявлен в формате «2+2» — с нашей стороны это Лавров и Шойгу, а со стороны Рима — их коллеги, главы МИД и Минобороны Италии (Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини). Сегодня они также обсуждают сферу мирового контроля за вооружениями и напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Об итогах встречи министры сами расскажут чуть позже.

В Госдуме ответили на слова Пристайко о Белоруссии На провокации, подобные украинским, Белоруссия никогда не пойдет. И уж тем более на войну с Россией. Такое мнение в интервью ФАН выразил Виктор Водолацкий, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ. Его слова стали ответом министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко. Ранее тот заявил, что разногласия Белоруссии и России могут даже перерасти в войну между двумя странами. Дипломат оговорился, что в своих прогнозах надеется на ошибку, правда, в нашей Госдуме убеждены: украинский министр вполне осознанно идет на провокацию. «Белорусы чтят нашу общую историю. Украина выполняет тот политический заказ, который ей был предназначен несколько лет назад. Задача Пристайко, руководства Украины — максимально проводить русофобскую политику на постсоветском пространстве, высказывая различные сценарии, делая шаги, которые здравому человеку никогда в голову не придут», — говорит Виктор Водолацкий, депутат Госдумы.