Группа по конституции предложила запрет на зарубежные счета для министров. События дня. ФАН-ТВ

Конституция может запретить министрам счета за рубежом
Рабочая группа по изменению конституции предложила еще несколько идей. Возможные поправки коснутся российского президента и министров. Речь о новых запретах и полномочиях. Детали озвучил Павел Крашенинников, один из руководителей рабочей группы. Так, в основном законе может появиться пункт о праве главы государства распустить Госдуму, если она не утвердит более трети всего состава кабмина. К слову, сам факт, что нижняя палата будет утверждать министров — это еще одна поправка в конституцию. Ведь сейчас депутаты почти не влияют на формирование всего правительства, а лишь дают согласие на кандидатуру премьера. К министрам сейчас, кстати, могут появиться новые требования: например, запрет на зарубежные банковские счета. До этого речь уже шла о запрете на иностранное гражданство для высших должностных лиц. Что касается полного списка поправок, он может появиться ко 2 марта.
Переговоры Италии и России
В Риме сегодня стартовали российско-итальянские переговоры. На повестке военно-техническое партнерство и вопросы международной безопасности. В Вечный город прибыли наши министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Они уже встретились с главой итальянского правительства Джузеппе Конте. Ключевой диалог заявлен в формате «2+2» — с нашей стороны это Лавров и Шойгу, а со стороны Рима — их коллеги, главы МИД и Минобороны Италии (Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини). Сегодня они также обсуждают сферу мирового контроля за вооружениями и напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Об итогах встречи министры сами расскажут чуть позже.
В Госдуме ответили на слова Пристайко о Белоруссии
На провокации, подобные украинским, Белоруссия никогда не пойдет. И уж тем более на войну с Россией. Такое мнение в интервью ФАН выразил Виктор Водолацкий, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ. Его слова стали ответом министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко. Ранее тот заявил, что разногласия Белоруссии и России могут даже перерасти в войну между двумя странами. Дипломат оговорился, что в своих прогнозах надеется на ошибку, правда, в нашей Госдуме убеждены: украинский министр вполне осознанно идет на провокацию.
«Белорусы чтят нашу общую историю. Украина выполняет тот политический заказ, который ей был предназначен несколько лет назад. Задача Пристайко, руководства Украины — максимально проводить русофобскую политику на постсоветском пространстве, высказывая различные сценарии, делая шаги, которые здравому человеку никогда в голову не придут», — говорит Виктор Водолацкий, депутат Госдумы.
В Казахстане пресекли подготовку терактов
Куда выше риск трагедии был в Алма-Ате, если бы не действия казахских силовиков. Оперативники задержали двух мужчин за подготовку терактов. По месту жительства у них изъяты самодельная взрывчатка, холодное оружие и смартфоны — на них сняты кадры предполагаемых объектов для атаки. В нацкомитете безопасности страны уточнили: оба задержанных — сторонники некого деструктивного религиозного течения. Но, какого именно, не разглашается. Где экстремисты хотели устроить теракты (а оперативники уже сообщили, что их готовилось несколько), тоже пока под грифом секретности, но речь идет о местах массового скопления людей. Сейчас радикалы арестованы, и против них возбуждено уголовное дело.