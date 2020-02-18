Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака

Лондон, 18 февраля. Сын принцессы Маргарет, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон, и его супруга Серена решили развестись после 26 лет совместной жизни. Об этом сообщил официальный представитель пары.

Отмечается, что племянник королевы Великобритании Елизаветы II и его супруга имеют двух детей — у них есть 20-летний сын Чарльз и 17-летняя дочь Маргарет.

«Граф и графиня Сноудон миролюбиво пришли к согласию о том, что их брак закончился и что они должны быть разведены», — говорится в сообщении.

Как передает «Би-би-си», о конкретных причинах развода неизвестно.

12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака. 41-летняя Отем Келли заявила о соответствующем решении после того, как ранее принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий. По данным СМИ, близкие Келли считают, что отречение герцогов Сассекских от привилегий королевской семьи спровоцировало в ней очередной раскол. Келли решила начать новую жизнь в Канаде, последовав примеру принца Гарри и Маркл.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что королева Великобритании Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские драгоценности после отказа ее и принца Гарри от королевского статуса. Меган Маркл удалось оставить у себя только обручальное кольцо с бриллиантами, которое ранее было в собственности матери принца Гарри — принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от монарших регалий, чтобы получить возможность проживать в Северной Америке, где пара собирается создать благотворительную организацию. Сообщается, что окончательно статус принца Гарри и Меган Маркл изменится весной 2020 года.