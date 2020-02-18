В Совфеде назвали оскорбительной идею Авакова принять закон о коллаборантах для ДНР и ЛНР

Закон о коллаборантах для жителей Донецкой и Луганской народных республик крайне оскорбителен. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Инициативы МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении населения Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жители ДНР и ЛНР, которые выполняют социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

По мнению Авакова, принятие этого закона будет иметь принципиальный характер. Сам же документ «очень прост», уверен он. Министр подчеркнул, что закон необходимо принять до проведения выборов на территории Донбасса. Он добавил, что это закон не об амнистии, а о коллаборантах.

«Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого Министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков», — объяснил он.

«Аморальная личность»

Сенатор Сергей Цеков назвал предложение Авакова возмутительным. Российский политик выразил мнение, что министр МВД Украины — аморальная личность, которая «не кривя носом» предлагает подобные инициативы.

«Сам закон очень оскорбительный, потому что вопрос в том, кто вообще является коллаборантом на Украине. Там правильнее называть коллаборантами тех, кто организовал переворот на майдане в Киеве, тех, кто пошел на поводу у американцев и других зарубежных сил, тех, кто поддерживал государственный переворот против своего народа и России. Под воздействием этих сил они развязали войну на территории Донбасса», — пояснил Цеков.

По мнению политика, Донбасс был предан Украиной. Слово «предатель» применимо и к Арсену Авакову.

«Жители Донбасса, которые там живут и работают, защищают наше единое великое отечество. Они защищают и Украину, и Россию. Аваков в этой ситуации — личность, которая войдет в историю как зловещая фигура. Он продолжает сеять конфликты на территории Украины».

Собеседник ФАН допустил, что Киев внемлет предложению Авакова и может принять этот закон, который только усугубит положение дел на Украине.

«На Украине могут принять какой угодно закон. Такова нынешняя реальность в стране. Нельзя говорить о том, что Киев отказался от прошлого курса, который был выработан [экс-президентом Украины] Петром Порошенко. Поэтому принять могут все что угодно. Но я уверен, все то, что они принимали раньше, принимают сейчас, со временем будет отменено», — заключил Сергей Цеков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.